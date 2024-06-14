Samsun'daki fabrika yangını soğutma çalışması sırasında beton blok çöktü: 9 itfaiye eri yaralı - Son Dakika
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Samsun'daki fabrika yangını soğutma çalışması sırasında beton blok çöktü: 9 itfaiye eri yaralı

Samsun'da bulunan Pedo bebek bezi fabrikasında çıkan yangının soğutma çalışması sırasında beton blok çökmesi sonucu 9 itfaiye eri yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

14.06.2024 19:29
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Samsun'daki fabrika yangını soğutma çalışması sırasında beton blok çöktü: 9 itfaiye eri yaralı

SAMSUN - Samsun'da bebek bezi fabrikası yangınında soğutma çalışması sırasında beton blok çöktü, 7 itfaiye eri yaralandı.

Tekkeköy ilçesi Şabanoğlu Mahallesi Merkez Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Pedo bebek bezi fabrikasında sabah saat 06.00 sıralarında çıkan yangın, öğlen saatlerinde kontrol altına alındı ve soğutma çalışması başlatıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin soğutma çalışması yaptığı sırada beton blok çöktü. Çökme sırasında itfaiye erleri enkaz altında kaldı. İlk etapta 6 kişi kurtarıldı. İş makinesi yardımı ile yapılan çalışma sonucu enkaz altında kalan bir itfaiye eri de çıkarıldı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'daki fabrika yangını soğutma çalışması sırasında beton blok çöktü: 9 itfaiye eri yaralı - Son Dakika

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