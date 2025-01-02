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Samsun'daki İlkokulda Yangın Paniği

Samsun\'daki İlkokulda Yangın Paniği

Samsun'un Canik ilçesinde bulunan Toptepe İlkokulu'nda elektrik panosundan çıkan yangın, okulda korku ve paniğe neden oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek durumu kontrol altına aldı.

02.01.2025 10:36  Güncelleme: 10:40
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Samsun'da bir ilkokulda çıkan yangın korku ve paniğe yol açtı.

Yangın, Samsun'un Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'nde bulunan Toptepe İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, okulun içindeki elektrik panosundan çıkan yangını fark eden okul görevlileri, 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Okula çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi. Dumanlar okulun içini kaplarken, korku ve panik yaşandı. Öğretmenler, sınıfta bulunan öğrencileri kısa sürede tahliye ederek okulun dışında güvenli bir bölgede topladı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken, okul içindeki duman ise itfaiye tarafından tahliye edildi. Olayı haber alan veliler okula koştu. Bazı veliler çocuklarını alıp eve götürdü.

Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri okuldan ayrılırken öğrenciler alkış tutup el sallayarak onları uğurladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun'daki İlkokulda Yangın Paniği - Son Dakika

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