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Samsun'daki kazada ölen 3 kişinin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı

SAMSUN - Samsun'da bir tırın maddi hasarlı kaza yapan araçlara ve araçtan inenlere çarpması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ölen 2'si kadın 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Kaza, Kavak ilçesi Tekke mevkiinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sağanak yağış dolayısıyla iki otomobilin çarpması sonucu meydana gelen maddi hasarlı kaza sonucu araçtan inenleri ve kaza yapan araçları yabancı plakalı tırın makaslayarak çarpıp sürüklemesi sonucu 2'si kadın 3 kişi yol kenarına savrularak olay yerinde hayatlarını kaybetti. Tır ise hwr iki otomobile çarpıp otomobilin birini de altına alarak yoldan çıktı. Tırın biçmesi sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği 2'si ağır 5 kişinin yaralandığı ortaya çıktı. Aynı yerin hemen yanında 5 otomobil, 1 tır ve 1 yolcu otobüsünün karıştığı kazada ise 5 kişinin yaralanarak hastanelik oldu.

Kazada olay yerinde ölen 2'si kadın 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi için Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.