Teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi yan yana son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi yan yana son yolcuğuna uğurlandı

Teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi yan yana son yolcuğuna uğurlandı
21.07.2026 18:06  Güncelleme: 18:10
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Samsun'un Çarşamba ilçesinde denizde teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi, Kayseri'de son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde denizde teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden aynı aileden 3 kişi son yolculuğuna uğurlandı.

Samsun'un Çarşamba ilçesi Costal mevkiisinde 2 gün önce meydana gelen olayda, Costal Yalı Mahallesi'nde yaşayan Kadir Çöpoğlu (31), eşi Fatma Rabia Çöpoğlu (25) ve Rabia Çöpoğlu'nun kardeşi Rana Dursin (22), Kayseri'den ziyarete gelen anne ve babaları Mehmet Dursin (51) ile Zübeyde Dursin (42) ve dayıları Ekrem Dursin (37) ile birlikte 4,5 metre uzunluğundaki tekneyle denize açıldı. Rüzgarlı havada şiddetli dalgalar nedeniyle alabora olan teknedeki 6 kişi denize düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sahil güvenlik, deniz polisi, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Kadir Çöpoğlu, eşi Rabia Çöpoğlu ile Rana Dursin denizden sağ olarak kurtarıldı. Mehmet Dursin, eşi Zübeyde Dursin ve Zübeyde Dursin'in kardeşi Ekrem Dursin ise denizde kayboldu. Kayıp 3 kişi için havadan ve denizden arama çalışması başlatıldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne bağlı dalgıç polisler, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı ekipleri ile Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda Mehmet Dursin ile Zübeyde Dursin'in cansız bedenlerine ulaşılırken, Ekrem Dursin'in cansız bedenine de bir gün sonra ulaşıldı.

Kayseri'de son yolculuklarına uğurlandılar

Feci olayda hayatını kaybeden Mehmet, Zübeyde ve Ekrem Dursin'in cenazeleri, Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Çarşamba, Kayseri, Samsun, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Teknenin alabora olması sonucu hayatını kaybeden 3 kişi yan yana son yolcuğuna uğurlandı - Son Dakika

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