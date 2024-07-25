Samsun Emniyetinin denizdeki kahramanları boğulmalara karşı böyle hazırlanıyor - Son Dakika
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Samsun Emniyetinin denizdeki kahramanları boğulmalara karşı böyle hazırlanıyor

Samsun sahillerinde boğulma vakalarına karşı mücadele eden deniz polisi, tatbikatlar ve eğitimlerle hazırlık yapıyor. 4 deniz aracı, 9 kurbağa adamı ve 15 gemi adamından oluşan özel ekip, can kurtarmak için 7 gün 24 saat teyakkuzda bekliyor. Ekipler, son teknoloji ekipmanlarla donatılmış deniz araçlarıyla devriye geziyor ve boğulma vakalarında hızlı müdahale ediyor. Ayrıca bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıyla da halkın bilinçlenmesi için faaliyetlerde bulunuyor.

25.07.2024 00:25
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Samsun Emniyetinin denizdeki kahramanları boğulmalara karşı böyle hazırlanıyor

Emniyetin sudaki kahramanları, boğulma vakalarına filmleri aratmayan tatbikatlarla hazırlanıyor

SAMSUN - Samsun sahillerinde boğulma vakalarına karşı amansız bir mücadele veren deniz polisi, tüm imkanlarıyla çalışmaya devam ediyor. Bu sezon şu ana kadar 9 kişinin hayatını kaybettiği Samsun'da; 4 deniz aracı, 9 kurbağa adam ve 15 gemi adamından oluşan bir ekiple deniz polisi can kurtarmak için her an teyakkuzda bekliyor.

Samsun'da yaz aylarının gelmesiyle artan boğulma vakalarına karşı Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, adeta zamana karşı yarışıyor. 4 deniz aracı, 9 kurbağa adam ve 15 gemi adamından oluşan özel ekip, can kurtarmak için 7 gün 24 saat esasına göre hazır bekliyor. Ekipler, son teknoloji ekipmanlarla donatılmış deniz araçlarıyla devriye geziyor, muhtemel boğulma vakalarında karadan ve denizden çıkan ekiplerle süratle müdahale ediliyor. Ekipte derin sularda kaybolan veya boğulma tehlikesi geçiren vatandaşları kurtarmak için özel eğitimlerden geçirilmiş deneyimli dalgıçlar da bulunuyor. Her an göreve hazır olan ekip, denizden çıkarılanların ilk müdahalesini de yine kendisi gerçekleştiriyor.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, boğulma vakalarını en aza indirmek için filmleri aratmayan arama-kurtarma tatbikatları yapıyor. Aynı zamanda bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarıyla da etkin bir rol oynayan ekipler halkın bilinçlenmesi için yapılan faaliyetlerle de boğulmaların önüne geçmeye çalışıyor.

"Deniz kenarında yaşlı gözlerle bakan anneler babalar görmek istemiyoruz"

Boğulma vakalarının önüne geçmek için yapılacak tüm faaliyetleri önceden planlayarak harekete geçtiklerini söyleyen Samsun Deniz Limanı Şube Müdürü Emniyet Amiri Saniye Şahin Özen, "Samsun Valiliği olarak boğulma vakalarını önlemek amacıyla sezon başlamadan Valilik bünyesinde yapılan toplantılarda ilgili tüm kurum ve kuruluşların çalışmaları değerlendirilmiş, alınması gereken tüm önlemler masaya yatırılmış ve alınan kararlar vatandaşlara duyurulmuştur. Deniz polisi olarak bizler de kış dönemi boyunca gerek eğitim gerek spor ve gerekse duyarlılığı, kondisyonu artırmak amacıyla her türlü çalışmayı yaptık. Deniz araçlarımızın bakımlarını gerçekleştirdik ve sezona tamamen hazırlıklı olarak başladık. Bu kapsamda 4 deniz aracımız, 9 kurbağa adamımız ve 15 gemi adamımızla aktif olarak vatandaşlarımıza hizmet etmek üzere çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Her ne kadar tedbirlerimizi artırsak da uyarılarda bulunsak da maalesef bugüne kadar 9 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bu, vatandaşlarımız kadar bizleri de üzmüş durumda. Ben buradan şunu rica ediyorum: Lütfen denize girmenin yasaklandığı yerler, dönemler ve saatlerde uyarılara dikkat etsinler. 'Bana bir şey olmaz' duygusunda olmasınlar. Maalesef acı olaylar hep böyle düşünen kişilerin başına geliyor. Bu konuda kendilerinden yardım bekliyoruz. Çünkü bizler de onlar kadar üzülüyoruz. Acıları acılarımız oluyor ve deniz kenarında yaşlı gözlerle bakan anneler, babalar görmek istemiyoruz" dedi.

"Aldığımız ihbarlara en kısa sürede intikal etmekteyiz"

Samsun'a çevre illerden gelen vatandaşların boğulma vakalarında daha ön planda olduğunu söyleyen Samsun Deniz Limanı Şube Müdürlüğü Gemi Adamları ve Seyir Hizmetleri Büro Amiri Komiser Cemal Koçak ise "Samsun ilimizin 13 adet mavi bayraklı plaj bulunmaktadır. Bu 13 adet mavi bayraklı plajla ilimiz Türkiye'de 4. sırada yer almaktadır. İlimize Ankara, Çorum, Amasya, Tokat, Yozgat ve benzeri illerimizden insanlarımız denizden faydalanmak amacıyla gelmektedir. Çoğunlukla bu gelen kişiler yüzme bilmeyip görevlilerimizin uyarılarına uymamaktadır. Bu sebeple boğulma olayları meydana gelmektedir. Aldığımız ihbarlara en kısa sürede intikal etmekteyiz. Genelde boğulma vakaları rüzgarlı havalarda denizin rip akıntısı meydana getirmesinden dolayı olmakta, maalesef ölümler meydana gelmektedir. İlimize dışarıdan gelen vatandaşlardan; cankurtaranların olduğu yerlerde denize girmeleri, cankurtaranların uyarılarına mutlaka riayet etmelerini, yine deniz içerisinde şamandıralarla işaretlenmiş yerlerin dışına çıkmamalarını, denizden uzaklaşmamalarını ve yakınlarını yanlarından ayırmamalarını rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gemi Adamı, Samsun, Güvenlik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun Emniyetinin denizdeki kahramanları boğulmalara karşı böyle hazırlanıyor - Son Dakika

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