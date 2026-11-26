Samsun'un Havza ilçesinde, iletişim yoluyla gerçekleştirilen dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dolandırıcılık olaylarının önlenmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması amacıyla bir bilgilendirme çalışması yaptı. Özel bir tesiste düzenlenen toplantıda vatandaşlara iletişim yoluyla dolandırıcılık yöntemleri anlatıldı ve bu tür girişimlere karşı dikkatli ve tedbirli olunmasının önemi vurgulandı. Çalışma kapsamında dağıtılan broşürlerde ise telefonla arayarak kendisini polis, asker, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere karşı dikkatli olunması gerektiği hatırlatıldı.

Bilgilendirmede, vatandaşların kişisel bilgilerini ve banka hesap bilgilerini kesinlikle tanımadıkları kişilerle paylaşmamaları gerektiğine dikkat çekilerek şüpheli telefon aramalarına ve mesajlara itibar edilmemesi istendi. Yetkililer, olası bir dolandırıcılık girişimiyle karşılaşılması ya da mağduriyet yaşanması hâlinde vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurulması gerektiğini belirtti.

Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün, vatandaşların bilinçlendirilmesi ve dolandırıcılık olaylarının önlenmesi amacıyla yürüttüğü bilgilendirme çalışmalarına devam edileceği belirtildi.