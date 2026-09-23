Samsun İlkadım\'da bir kişi bıçakla yaralandı, şüpheli adliyeye sevk edildi

Samsun İlkadım'da bir kişi bıçakla yaralandı, şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un İlkadım ilçesinde bir gün önce yaşanan yol verme tartışmasının ardından bir kişi sırtından ve elinden bıçakla yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçakla yaralama olayına karışan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, Kıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.K. (20) ve E.A. (16), U.Ş.'yi (22) sırtından ve elinden bıçakla yaraladı. Olayın, Ş.K. ile yaralı U.U. arasında bir gün önce yol verme nedeniyle yaşanan tartışmadan kaynaklandığı öğrenildi.
Olayla ilgili polis tarafından gözaltına alınan Ş.K. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
Kaynak: İHA
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