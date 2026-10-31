Samsun İlkadım'da birahanede neşterle 4 kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun İlkadım'da birahanede neşterle 4 kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun İlkadım'da bir birahanede neşterli saldırıda 4 kişi yaralandı. İddiaya göre alkol alan bir kişi kadınları rahatsız edince iş yeri sahibi uyardı, ardından neşterle saldırdığı öne sürüldü; polis kaçan saldırganı arıyor.

Samsun'un İlkadım ilçesinde birahanede çıkan olayda neşterle saldırıya uğrayan 4 kişi yaralandı.

Olay, 19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir birahanede meydana geldi. İddiaya göre, birahanede alkol alan A.U. (36), kadınları rahatsız etmesi üzerine iş yeri sahibi G.E.(43) tarafından uyarıldı. Uyarının ardından çıkan olayda A.U.'nun neşterle saldırdığı öne sürüldü.

Olayda birahane sahibi G.E. ile K.A. (55), M.E.(52) ve M.U.Ş. (39) çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaraların sağlık durumların iyi olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİlkadımSamsunGüncelPolisSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü Hayatının sürprizini yaşadı Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı
Salah krizi büyüyor Mısır’dan Trabzon’a özel heyet geliyor, Federasyon devrede Salah krizi büyüyor! Mısır'dan Trabzon'a özel heyet geliyor, Federasyon devrede
Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu 4 ülkede neler yapmışlar neler Sarıgül ailesinin kara kutusu itirafçı oldu! 4 ülkede neler yapmışlar neler
Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu İnşaat ustasına acı veda Eşi ve 2 kızının kahreden kaderi onu da buldu! İnşaat ustasına acı veda
Adana’da marketi hedef alan saldırıda ekmek teslim eden fırıncı öldü Adana'da marketi hedef alan saldırıda ekmek teslim eden fırıncı öldü
Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı Gördüklerine inanamadı Toprağa gömülü yoğurt kabını açtı! Gördüklerine inanamadı
17:31
Mohamed Salah ve Köksal Baba’dan sürpriz buluşma İşte nedeni
Mohamed Salah ve Köksal Baba'dan sürpriz buluşma! İşte nedeni
16:43
Nereden nereye Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
Nereden nereye! Bu çocuğu şimdi bütün Türkiye tanıyor
16:22
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
Sarıgül soruşturmasında yeni ifade! Gençlik kampına katılan şüpheliden taciz iddiası
16:18
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe’deki görüşmesi başladı
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İstanbul'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dolmabahçe'deki görüşmesi başladı
15:37
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
Kızını ve erkek arkadaşını öldüren baba: Namusumu temizledim
15:04
Batman’da üretiliyor, dünya kullanıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Batman'da üretiliyor, dünya kullanıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan kürsüden açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2026 17:39:18. #.0.3#
SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da birahanede neşterle 4 kişiyi yaralayan saldırgan kaçtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android