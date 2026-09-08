Samsun İlkadım\'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuğba C. idaresindeki 06 EA 8201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Kadir Ç. yönetimindeki 55 AOF 792 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Kadir Ç.'nin kullandığı otomobilde bulunan Gülbeyaz Ç. ile diğer aracın sürücüsü Tuğba C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Gülbeyaz Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralanan Tuğba C.'nin tedavisi ise olay yerinde ayakta yapıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.