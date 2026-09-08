Samsun İlkadım'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarptı, 2 kişi yaralandı

Samsun İlkadım\'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarptı, 2 kişi yaralandı
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Samsun İlkadım'da 100. Yıl Bulvarı'nda kontrolden çıkan bir otomobil, bariyerleri aşarak karşı şeritteki başka bir araçla çarpıştı. Kazada iki kişi yaralanırken, yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı, diğeri olay yerinde ayakta tedavi edildi.

Samsun'da kontrolden çıkan otomobil, refüjdeki bariyerleri aşarak karşı şeride geçti ve başka bir araçla çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuğba C. idaresindeki 06 EA 8201 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Otomobil, karşı yönden gelen Kadir Ç. yönetimindeki 55 AOF 792 plakalı otomobile yandan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Kadir Ç.'nin kullandığı otomobilde bulunan Gülbeyaz Ç. ile diğer aracın sürücüsü Tuğba C. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan Gülbeyaz Ç., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Samsun Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hafif yaralanan Tuğba C.'nin tedavisi ise olay yerinde ayakta yapıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, 3. Sayfa, İlkadım, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun İlkadım'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun İlkadım'da kontrolden çıkan otomobil karşı şeritteki araca çarptı, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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