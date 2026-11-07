Samsun İlkadım'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı - Son Dakika
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Samsun İlkadım'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı

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Samsun İlkadım\'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Samsun İlkadım\'da kontrolden çıkan otomobil takla attı, sürücü yaralandı
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Samsun İlkadım'da önündeki araca çarpmamak için manevra yapan otomobil kaldırıma çıkıp çöp konteynerine çarparak takla attı. Takla atan aracın sürücüsü yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Samsun'da önündeki araca çarpmamak için manevra yapan otomobil, kaldırıma çıkarak çöp konteynerine çarptı. Takla atıp ters dönen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kaza, İlkadım ilçesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Can A. idaresindeki 34 CUP 227 plakalı otomobil, seyir halindeyken önündeki araca çarpmamak için manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. Çöp konteynerine çarpan otomobil, çarpmanın etkisiyle takla atarak ters döndü. Kazada yaralanan sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİlkadımSamsunGüncelSon Dakika

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