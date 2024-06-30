Samsun Kavak'ta Otomobil Çarpışması: 2'si Ağır 9 Yaralı

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Samsun'un Kavak ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Güvenpark Tesisleri mevkisi, Samsun- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit D'nin (54) kullandığı 60 ADG 785 plakalı otomobil ile Hikmet E. (37)yönetimindeki 05 ABL 644 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücüler ve otomobillerde yolcu olarak N.E. (36), E.E.E., (9) Ö.A.E. (3), H.E. (7), Ö.D. (46, İ.D. (59), M.D. (56) isimli şahsılar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Hikmet E. ile E.E.E.'nin durumunun ağır olduğu, diğer sürücü Hamit D.'nin Tokat ilinde imam olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN