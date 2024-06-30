Samsun Kavak'ta Otomobil Çarpışması: 2'si Ağır 9 Yaralı - Son Dakika
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Samsun Kavak'ta Otomobil Çarpışması: 2'si Ağır 9 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 2 otomobil çarpıştı ve 2'si ağır olmak üzere toplamda 9 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından müdahale edildikten sonra Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

30.06.2024 21:12
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Samsun'un Kavak ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 9 kişi yaralandı.

Kaza, Kavak ilçesi Güvenpark Tesisleri mevkisi, Samsun- Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hamit D'nin (54) kullandığı 60 ADG 785 plakalı otomobil ile Hikmet E. (37)yönetimindeki 05 ABL 644 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın etkisiyle sürücüler ve otomobillerde yolcu olarak N.E. (36), E.E.E., (9) Ö.A.E. (3), H.E. (7), Ö.D. (46, İ.D. (59), M.D. (56) isimli şahsılar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan sürücü Hikmet E. ile E.E.E.'nin durumunun ağır olduğu, diğer sürücü Hamit D.'nin Tokat ilinde imam olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Kavak'ta Otomobil Çarpışması: 2'si Ağır 9 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun Kavak'ta Otomobil Çarpışması: 2'si Ağır 9 Yaralı - Son Dakika
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