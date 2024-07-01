Samsun Kavak'ta Otomobil ve Pikap Çarpıştı: 1 Yaralı

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Samsun'un Kavak ilçesinde otomobil ile pikabın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, ilçeye bağlı Dörtyol mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dörtyol mevkiinden istasyon mevkiine giden İlker Atıcı'nın kullandığı 16 UD 669 plakalı otomobil ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 06 BDF 271 plakalı pikap çarpıştı. Kazanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Atıcı, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulans ile Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN