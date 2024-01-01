 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Samsun Kavak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun Kavak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Ankara istikametinden Samsun'a gitmekte olan bir özel aracın lastiği patladı ve araç şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü ve yolcu yaralandı. Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır.

Samsun Kavak\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
01.01.2024 - 15:29,
Abone Ol

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Ankara istikametinden Samsun'a gitmekte olan 55 NJ 719 plakalı özel aracın Kavak Üçhanlar mevkiinde lastiğini patladı. Lastiğin patlaması üzerine yoldan çıkan araç şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Muammer Altınözü ve yolcu Şenol Altıngöz yaralandı. Kazayı diğer sürücülerin haber vermesiyle yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Ankara, Samsun, Samsun, Yaralanma, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Samsun Kavak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika


15:47
İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42
Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29
Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20
Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:53
Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:51
Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:02
Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56
Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde

Son Dakika
15:47 İstanbul'da lapa lapa kar yağacak! Tarih bile belli
15:42 Haluk Levent, yeni yılı depremzedelerle karşıladı
15:29 Bölgede tansiyon yüksek! ABD ve Husiler arasındaki gerilim sürerken İran savaş gemisini Kızıldeniz'e gönderdi
15:20 Japonya'da 7.6'lık depremin ardından tsunami böyle geldi
14:51 Galata Köprüsü'ndeki Gazze yürüyüşüne 250 bin kişi katıldı
14:53 Köyde çıkan yangında 5 ev küle döndü, 2 kişi can verdi
14:02 Galata Köprüsü'ndeki Gazze eyleminden dönen vatandaşa yumruklu saldırı
13:56 Futbolcuları dolandıran Seçil Erzan'ın ifadesi: Para bende değil, birilerinin kolundaki saatlerde, ceplerinde
13:55 Armağan Çağlayan'da İbo Show'da kullanılan filtreye tepki: İnanılır gibi değil
13:53 İsrail askeri, ailesi öldürülen bebeği kaçırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2024 16:32:01. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun Kavak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement