Samsun Kavak\'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Samsun'un Kavak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde Ankara istikametinden Samsun'a gitmekte olan 55 NJ 719 plakalı özel aracın Kavak Üçhanlar mevkiinde lastiğini patladı. Lastiğin patlaması üzerine yoldan çıkan araç şarampole devrildi. Kazada araç sürücüsü Muammer Altınözü ve yolcu Şenol Altıngöz yaralandı. Kazayı diğer sürücülerin haber vermesiyle yaralılar, olay yerine gelen ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar.

Yaralıların hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. - SAMSUN