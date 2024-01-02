Samsun Ladik\'te çıkan yangında ev ve traktör kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan yangında bir ev ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Ladik ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Bahri Akdemir'e ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine Ladik itfaiye ve jandarma ekibi yangın mahalline geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonucunda evdeki eşyalar ile çatı yandı, evin yanında bulunan traktör de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN