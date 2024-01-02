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Samsun Ladik'te çıkan yangında ev ve traktör kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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Samsun Ladik'te çıkan yangında ev ve traktör kullanılamaz hale geldi

Samsun'un Ladik ilçesine bağlı Tatlıcak Mahallesi'nde Bahri Akdemir'e ait bir evde çıkan yangın, elektrik kontağından kaynaklandığı tahmin ediliyor. Ladik itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangın sonucunda evdeki eşyalar ve çatı yanarken, evin yanında bulunan traktör de kullanılamaz hale geldi. Jandarma, yangınla ilgili inceleme başlattı.

Samsun Ladik\'te çıkan yangında ev ve traktör kullanılamaz hale geldi
02.01.2024 - 18:27,
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Samsun'un Ladik ilçesinde çıkan yangında bir ev ile traktör kullanılamaz hale geldi.

Ladik ilçesi Tatlıcak Mahallesi'nde Bahri Akdemir'e ait evde yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine Ladik itfaiye ve jandarma ekibi yangın mahalline geldi. Yangın, itfaiyenin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın sonucunda evdeki eşyalar ile çatı yandı, evin yanında bulunan traktör de yanarak kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Samsun Ladik'te çıkan yangında ev ve traktör kullanılamaz hale geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun Ladik'te çıkan yangında ev ve traktör kullanılamaz hale geldi - Son Dakika
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