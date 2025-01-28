Samsun Limanı'nda bulunan bir gemide yangın çıktı.
Ceynak Samsunport Sanayi Rıhtımı'nda demirli bulunan Uçak Kardeşler-Menas isimli kuru yük gemisinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine römorkörler, sahil güvenlik ve deniz polisi ekipleri sevk edildi. Gemide yangın söndürme çalışması başlatıldı. - SAMSUN
Son Dakika › 3.Sayfa › Samsun Limanı'nda Gemide Yangın Çıktı - Son Dakika
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