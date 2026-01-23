Sürü halindeki başıboş köpekler ekipleri görünce kaçtı

Samsun'da mezarlık ve çevresinde sürü halinde dolaşan başıboş köpekler, kendilerini toplamaya gelen ekipleri fark edince bölgeden uzaklaştı.

İlkadım ilçesinde bulunan Şeyh Seyyid Kutbiddin Mezarlığı'nı mesken tutan köpekler, zaman zaman yiyecek bulmak için ara sokaklara giriyor. Çok sayıda köpeğin bir arada görülmesi ise çevrede tedirginliğe neden oluyor.

Ekiplerin toplama çalışması

Başıboş köpekleri toplamak için mezarlık çevresine gelen belediye ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerini fark eden köpekler, kısa sürede bölgeden uzaklaştı. Aç kaldıklarında mezarlık alanından çıkarak sokak araları ve çöp konteynerleri çevresinde yiyecek arayan köpeklerin sürü halinde dolaşması, vatandaşların endişesini artırıyor. - SAMSUN