Samsun polisi 3 ilçede 4 operasyonda 117 bin 646 sentetik ecza ele geçirdi - Son Dakika
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Samsun polisi 3 ilçede 4 operasyonda 117 bin 646 sentetik ecza ele geçirdi

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Samsun polisi 3 ilçede 4 operasyonda 117 bin 646 sentetik ecza ele geçirdi
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Samsun polisinin Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlediği 4 uyuşturucu operasyonunda 117 bin 646 sentetik ecza ele geçirildi. K.Ç. gözaltına alındı, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun'da polis ekiplerince Canik, Atakum ve İlkadım ilçelerinde düzenlenen 4 ayrı uyuşturucu operasyonunda 117 bin 646 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında Canik ilçesinde M.D. (19) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 109 bin 114 adet sentetik ecza ele geçirildi. Şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Atakum ilçesinde M.Ç. (24), E.Ç. (30) ve E.E. (24) isimli şahısların kullanımındaki ikamette yapılan aramada 4 bin 68 adet sentetik ecza ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

İlkadım ilçesinde K.Ç. (38) isimli şahsın ikametinde yapılan aramada 2 bin 514 adet sentetik ecza ele geçirildi. K.Ç. gözaltına alındı. A.D. (23) ve M.G. (28) isimli şahısların araç ve ikametlerinde yapılan aramalarda 1.950 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. 2 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun polisi 3 ilçede 4 operasyonda 117 bin 646 sentetik ecza ele geçirdi - Son Dakika
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