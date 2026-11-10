Samsun Tekkeköy\'de oğlunu darbettiği iddia edilen baba adli kontrolle serbest kaldı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde oğlunu darbettiği iddia edilen baba, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, ilçeye bağlı Kargılı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.Ş., oğlu S.Ş.'yi darbetti. Eşiyle boşanma aşamasında olduğu öğrenilen baba, oğlunun kendisine saldırdığını ileri sürdü.

Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınan A.Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan baba, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.