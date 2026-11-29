Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu sürücü yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Canik ilçesinde bir otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle refüje çıktı. Meydana gelen kazada yaralanan sürücü, ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılırken polis inceleme başlattı.
Samsun'un Canik ilçesinde otomobilin refüje çıkması sonucu meydana gelen kazada sürücü yaralandı.
Kaza, Canik ilçesi Atatürk Mahallesi Çevre Yolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emre Uyar idaresindeki 55 ACK 592 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
Kazada yaralanan sürücü Emre Uyar, olay yerine sevk edilen ambulansla Samsun Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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