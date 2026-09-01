Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 kişiye adli işlem - Son Dakika
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Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 kişiye adli işlem

Samsun\'un İlkadım ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 kişiye adli işlem
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Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada yakalanan 1 şüpheli hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Samsun'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 10 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İlkadım ilçesinde kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmada 10 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan 1 şahıs hakkında 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem başlatıldı.

Kaynak: İHA

Kaçakçılıkla Mücadele, Kaçakçılık, Güvenlik, 3. Sayfa, İlkadım, Makaron, Samsun, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 kişiye adli işlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'un İlkadım ilçesinde kaçakçılık operasyonu: 10 bin doldurulmuş makaron ele geçirildi, 1 kişiye adli işlem - Son Dakika
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