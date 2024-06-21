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Samsun'un Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya'nın tayini çıktı.

Vezirköprü ilçesine 2019 yılında atanan, bütün kesimler tarafından sevilen, yaptığı başarılı çalışmalarla takdir toplayan İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Çetinkaya, 2024 yılı atamaları ile Şırnak Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığına Tabur Komutanı olarak atandı.

1982 yılında Ankara'da doğan ve aslen Çankırı Orta ilçesi nüfusuna kayıtlı olan, evli ve iki çocuk babası Binbaşı Ümit Çetinkaya'nın 28 Haziran'da ilçeden ayrılacağı belirtildi. - SAMSUN