Samsun Valisi: Suç işleyenlere izin vermeyeceğiz

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Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Suç işleyen, araması olan ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiç kimsenin sokaklarda rahat rahat dolaşmasına izin vermeyeceğiz" dedi.

Samsun Huzur ve Güvenlik Toplantısı Vali Orhan Tavlı'nın başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş ile istihbarat, asayiş, narkotik ve KOM birim amirlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıyla ilgili açıklamada bulunan Vali Tavlı, "Samsun sokaklarıyla ve sahiliyle huzurlu ve güvenli bir şehir. Bu huzur ve güven ortamının devamını sağlamak için narkotik suçlarla, organize suç örgütleriyle, aranan şahıslar ve her türlü suç odaklarıyla mücadelemiz azim ve kararlılıkla etkin ve koordineli bir şekilde devam etmektedir. Suç işleyen, araması olan ve vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden hiç kimsenin sokaklarda rahat rahat dolaşmasına izin vermeyeceğiz" diye konuştu. - SAMSUN