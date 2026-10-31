Samsun Vezirköprü\'de ölü bulunan 35 yaşındaki vatandaşın silahla vurulduğu anlaşıldı

Samsun Vezirköprü'de ölü bulunan 35 yaşındaki vatandaşın silahla vurulduğu anlaşıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun Vezirköprü'de kırsal arazide hareketsiz görülen 35 yaşındaki vatandaş silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Çevre sakinlerinin 112'ye bildirmesiyle gelen ekipler ölümü belirledi; cenaze otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı, soruşturma başlatıldı.
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 35 yaşındaki vatandaş, arazide silahla vurulmuş halde ölü bulundu.
Olay, Göl Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahsı hareketsiz halde gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemede cesedin 3 çocuk babası Coşkun Öcalan'a (35) ait olduğu anlaşıldı. Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Öcalan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
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