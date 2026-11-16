Samsun Vezirköprü\'de operasyonda 111 bin 692 sentetik ecza ele geçirildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bir araçta yapılan aramada 111 bin 692 adet sentetik ecza ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretinin ve kullanımının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında ilçede bir aracı durdurarak arama yaptı.

Araçta yapılan aramada 111 bin 692 adet sentetik ecza ele geçirilerek el konuldu. Araçta bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.