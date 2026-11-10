Samsun Vezirköprü'de sürücüsü markete giren beton mikseri 4 araca çarptı - Son Dakika
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Samsun Vezirköprü'de sürücüsü markete giren beton mikseri 4 araca çarptı

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Samsun Vezirköprü\'de sürücüsü markete giren beton mikseri 4 araca çarptı
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Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeki beton mikseri, sürücüsünün markete girmesinin ardından yokuş aşağı kontrolsüz şekilde hareket ederek 4 araca çarptı. Kaza saatinde sokakta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, araçlarda büyük çapta maddi hasar oluştu.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde park halindeki beton mikseri yokuş aşağı kontrolsüz şekilde hareket ederek 4 araca çarptı. Olay anında sokakta kimsenin olmaması muhtemel bir faciayı önlerken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olay, ilçenin işlek noktalarından birinde öğlen saatlerinde meydana geldi. Beton mikserini park ederek markete giren sürücünün ardından araç hareket etti. Tonlarca ağırlığındaki araç, yokuş aşağı hızla ilerlemeye başladı. Kontrolsüz şekilde ilerleyen mikser; park halindeki 3 otomobil ve bir engelli aracına çarparak durabildi. Şiddetli çarpışma sonucu araçlarda ağır maddi hasar oluşurken, vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, kazanın olduğu saatte sokakta kimsenin bulunmamasının muhtemel bir faciayı önlediğini belirtti.

Hasar gören araçlar çekiciyle kaldırılırken, emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Samsun Vezirköprü'de sürücüsü markete giren beton mikseri 4 araca çarptı - Son Dakika
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