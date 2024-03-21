Samsun Yakakent\'te Ruhsatsız Silah ve Radar Tespit Cihazı Ele Geçirildi

Ordu'da yapılan trafik denetimlerinde 13 bin 722 araç kontrol edildi

Ordu'da polis ekipleri tarafından trafik kazalarını azaltmaya yönelik yapılan denetimlerde son bir haftada 13 bin 722 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Denetimler sonucunda 23 yaralanmalı trafik kazası meydana geldi ve 33 kişi yaralandı. Denetimlerde alkollü araç kullanmak, modifiyeli araç kullanmak, hatalı şerit değiştirmek, kırmızı ışık ihlali yapmak gibi birçok kural ihlali tespit edildi ve cezai işlem uygulandı. Toplamda 13 bin 722 araç kontrol edilirken, bin 739 araç sürücüsüne işlem yapıldı ve 27 araç trafikten men edildi.