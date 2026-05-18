Samuray Kılıcıyla Sokakta Korku Saçtı - Son Dakika
Samuray Kılıcıyla Sokakta Korku Saçtı

18.05.2026 21:50
Aydın'da bir genç kız, samuray kılıcıyla sokakta kendine zarar vererek korku yarattı. Polis müdahale etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde elindeki samuray kılıcı ile sokak ortasında gezerek kendine zarar verip, vatandaşlara korku dolu anlar yaşatan genç kız, polis ekiplerinin müdahalesi ile etkisiz hale getirildi.

Olay, Orta Mahalle 213. Sokak'ta akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta elindeki samuray kılıcı ile gezerek kendine zarar veren genç kızı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, genç kızı elindeki kılıcı bırakarak teslim olması için uyardı. İkna çabaları sonuç vermeyince genç kızın bir anlık boşluğundan yaralanan ekipler, hızla müdahale ederek elindeki kılıcı aldı. Etkisiz hale getirilen genç kız ambulansa alındı. Alkollü olduğu iddia edilen genç kız, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

