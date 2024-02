Sancaktepe\'de İnşaat Kazası: İşçi Toprak Göçmesi Sonucu Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Sancaktepe'de inşaatta çalışma yapıldığı sırada toprak göçmesi meydana geldi. Göçen toprağın altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Olay Sancaktepe'de Fatih Mahallesi Berat Caddesi üzerinde bulunan bir inşaat sahasında saat 13.45 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre işçilerin çalışma yaptığı sırada inşaatta toprak göçmesi meydana geldi. Çalışma yapan işçi Yasin Can (40) göçüğün altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Yasin Can toprak altından çıkarıldı. Yaralı işçi, ambulansla Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Can burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. - İSTANBUL