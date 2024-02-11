Sancaktepe'de Kokoreççiye Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Sancaktepe'de Kokoreççiye Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Sancaktepe\'de Kokoreççiye Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı

Sancaktepe'de bir kokoreççiye motorla yaklaşan 2 şahıs silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı. Baba Mustafa Özcan, son 15 günde 3. kez silahlı saldırıya uğradıklarını belirterek, olayın üstünün kapatılmamasını istedi. Vurulan Efe Özcan ise saldırı anını anlattı ve olay yerine gelen ambulans ve polis ekiplerinin müdahale ettiğini söyledi.

11.02.2024 12:00
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Sancaktepe'de bir kokoreççiye motorla yaklaşan 2 şahıs silahla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Sancaktepe'de dün gece meydana geldi. İddiaya göre, motosikletli ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi kokoreççiye silahlı saldırı düzenledi. Kurşunların isabet ettiği 3 kişi yaralandı. Kokoreççide çalışan bir kişinin hastanede tedavisi devam ederken ekipler olayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, motosikletli şahsın saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

15 gün içinde 3'üncü saldırı

Baba Mustafa Özcan, "15 gün içinde 3 kez silahlı saldırı yapılıyor. Scooter tarzı motorla gece saat 02.00-02.15 sıralarında ateş ediyorlar ve benim çocuğum şu an hastanede. Yürüyebilecek mi yürüyemeyecek mi belli değil. Ben bu işin peşindeyim. Verilmiş sadakamız varmış ama bu işin üstünün kapatılmamasını istiyoruz" dedi.

Vurulan Efe Özcan, "Ben orada çalışıyordum. Saat 01.40-01.50 civarı silah sesi duydum. İlk bir atış yaptılar, kaçarken ikinciyi de yaptılar. 3 atış bana denk geldi. Belimde sıcaklık hissettim ve yere düştüm ondan sonra ambulans ve polis ekipleri olay yerine geldiler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Sancaktepe'de Kokoreççiye Silahlı Saldırı: 3 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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