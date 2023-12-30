 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sancaktepe'de sebze taşıyan kamyon sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
Üye Girişi

Sancaktepe'de sebze taşıyan kamyon sürücüsü kaza yaptı

Sancaktepe'de sebze taşıyan kamyon sürücüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için yaptığı manevra sonucu kaza yaptı. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, kamyonun maddi hasarı meydana geldi. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Sancaktepe\'de sebze taşıyan kamyon sürücüsü kaza yaptı
30.12.2023 - 08:54,
Abone Ol

Sancaktepe'de sebze taşıyan kamyon sürücüsü, önüne köpek çıkınca direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza yaptı. Kamyonun devrildiği kazada ölen veya yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, saat 07.30 sularında Sancaktepe ilçesi Eyüpsultan Mahallesi, Müminler Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, halden yüklediği sebze ve meyveleri taşıyan ismi öğrenilemeyen sürücü, 16 ABZ 871 plakalı kamyonla seyir halindeyken önüne çıkan köpeğe çarpmamak için sağa manevra yaptı. Direksiyon hakimiyeti kaybedilen kamyon önce kaldırıma çarptı, ardından devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Kazada ölen veya yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sancaktepe, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sancaktepe'de sebze taşıyan kamyon sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika


08:30
37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59
Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47
Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31
Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
02:08
Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
01:37
Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin
01:15
Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi

Son Dakika
08:30 37 ilde DEAŞ'a yönelik 'Kahramanlar-38' Operasyonu: 189 şahıs yakalandı
07:59 Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarından tarihi anlar
07:47 Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'e 80 milyon TL'lik reklam teklifi
07:31 Suudi Arabistan'daki Süper Kupa finalinin iptal olmasının ardından yola çıkan Galatasaray ve Fenerbahçe yurda döndü
02:08 Süper Kupa finali organizatöründen açıklama: İki kulüp anlaşmaya uymadı
01:37 Süper Kupa finalinin iptal olmasına Suudi Arabistan takımında forma giyen Merih'ten zehir zemberek sözler: Allah belanızı versin
01:15 Süper Kupa finalinin iptali dünya basınında geniş yer buldu
00:02 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi fenalaştı, Riyad'da kaldığı otele ambulans geldi
23:57 İptal edilen Süper Kupa finaliyle ilgili AK Parti'den ilk açıklama
23:51 Hollandalı ırkçı ve İslam karşıtı liderden Süper Kupa yorumu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2023 09:12:26. #1.12#
SON DAKİKA: Sancaktepe'de sebze taşıyan kamyon sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement