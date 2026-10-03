Şanlıurfa Akçakale'de motosiklet traktör mibzerine çarptı, 2 çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa Akçakale'de motosiklet traktör mibzerine çarptı, 2 çocuk hayatını kaybetti

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Şanlıurfa Akçakale\'de motosiklet traktör mibzerine çarptı, 2 çocuk hayatını kaybetti
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Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi yakınlarında motosiklet, traktörün mibzerine çarptı. Kazada ehliyetsiz oldukları iddia edilen 15 ve 16 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti; cenazeler Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde motosikletle seyir halindeyken traktörün mibzerine çarpan 15 ve 16 yaşındaki 2 çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine bağlı kırsal Pekmezli Mahallesi yakınlarında yaşandı. İddiaya göre, ehliyetsiz bir şekilde motosiklet ile gezmeye çıkan 15 yaşındaki Emir Mahir Filiz ile 16 yaşındaki Mehmet Emin Tamaç, traktörün mibzerine çarptı. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, her iki çocuğun da hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, yapılan incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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