Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir Tofaş otomobilin kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, baba ve oğlu ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. Metin Özlü'nün kullandığı 27 FJ 387 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 FK 226 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Metin Özlü olay yerinde hayatını kaybederken aynı otomobilde bulunan Mustafa Ş. ile Burak Ş. ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine giden sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Baba oğul oldukları öğrenilen yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.