Şanlıurfa Ceylanpınar'da jandarma, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezalı hükümlüyü yakaladı - Son Dakika
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Şanlıurfa Ceylanpınar'da jandarma, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezalı hükümlüyü yakaladı

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Şanlıurfa Ceylanpınar\'da jandarma, 5 yıl kesinleşmiş hapis cezalı hükümlüyü yakaladı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü jandarma operasyonuyla yakalandı. 'Bir yabancıyı ülkeye sokma ve ülkede kalmasına imkan sağlama' suçundan aranan hükümlü, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar kapsamında 'bir yabancıyı ülkeye sokmak ve ülkede kalmasına imkan sağlamak' suçundan hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç., Ceylanpınar ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Ceylanpınar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalanan hükümlü, adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Kaynak: İHA
CeylanpınarŞanlıurfaJandarma3. SayfaGüncelSon Dakika

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