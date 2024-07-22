Şanlıurfa'da 2 Kardeş Suya Girerken Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 2 Kardeş Suya Girerken Boğularak Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Altınahır Mahallesi'nde 5 ve 8 yaşındaki iki kardeş, suya girerken boğularak hayatını kaybetti. Aileleri tarafından kaybolan çocuklar için jandarma ekipleri ve vatandaşlar arama çalışmaları yaptı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen kardeşler kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

22.07.2024 13:11
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde suya giren 5 ve 8 yaşındaki 2 kardeş boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesine bağlı Altınahır Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 8 yaşındaki Zilan ve 5 yaşındaki Mustafa Kurumlu'nun ortalıkta olmadığını fark eden aileleri, kendi imkanlarıyla aramaya başladı. Çocukları bulamayan aileleri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri ve vatandaşlar iki kardeşin mahalle yakınlarında bulunan Karahisar Çayı'na girdiklerini tespit etti. Suda yapılan aramada her iki kardeşe ulaşıldı. Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kardeşler, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Çocukların suya nasıl girdikleriyle ve olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 2 Kardeş Suya Girerken Boğularak Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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