Şanlıurfa'da 3.7 Milyon Liralık Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 3.7 Milyon Liralık Kaçak Tütün Ele Geçirildi

Şanlıurfa\'da 3.7 Milyon Liralık Kaçak Tütün Ele Geçirildi
16.06.2026 13:59
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Bir tırda yapılan operasyonda 3.7 milyon lira değerinde kaçak tütün ve elektronik sigara bulundu.

Şanlıurfa'da tırda, yaklaşık 3 milyon 700 bin lira değerinde kaçak tütün ve elektronik sigara ürünleri ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, Mardin-Şanlıurfa otoyolundaki polis uygulama noktasında bir tır durduruldu. Araçta yapılan aramada 9 bin 760 paket kaçak sigara, bin 280 elektronik sigara ve 3 bin 300 paket ısıtılmış tütün mamulü ele geçirildi. Piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon 700 bin lira olduğu değerlendirilen ürünlere el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Şanlıurfa, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şanlıurfa'da 3.7 Milyon Liralık Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 3.7 Milyon Liralık Kaçak Tütün Ele Geçirildi - Son Dakika
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