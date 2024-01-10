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Şanlıurfa'da 3 metre derinliğindeki rögara düşen çocuk kurtarıldı - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 3 metre derinliğindeki rögara düşen çocuk kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, arkadaşlarıyla oyun oynarken kapağı tam kapanmayan 3 metre derinliğindeki rögara düşen çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuğun çığlıklarını duyanlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzatılan merdiven yardımıyla çocuğu güvenli bir şekilde çıkardı. Çocuk, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye götürüldü.

Şanlıurfa\'da 3 metre derinliğindeki rögara düşen çocuk kurtarıldı
10.01.2024 - 23:19,  Güncelleme: 23:20
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Şanlıurfa'da 3 metre derinliğindeki rögara düşen çocuk kurtarıldı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, 3 metre derinliğindeki rögara düşen çocuk, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Eyyübiye ilçesine bağlı Büyükyol Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşları ile oyun oynayan Ali U., kapağı tam kapanmayan 3 metre derinliğindeki rögara düştü. Çocuğun çığlıklarını duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla bölgeye giden itfaiye ekipleri, uzatılan merdiven ile Ali U.'yu bulunduğu yerden çıkardı. Ali U., sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 3 metre derinliğindeki rögara düşen çocuk kurtarıldı - Son Dakika


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