Yavru kedileri kaybolan kadın güvenlik kameralarını izleyince gözlerine inanamadı

Şanlıurfa'da bir kadının beslediği 3 yavru kedi yaklaşık 10 gün önce aniden ortadan kayboldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen kadın, apartman görevlisinin aynı gün elinde beyaz bir çuvalla apartmandan ayrıldığını görünce mahkemeye başvurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, 13 Mayıs'ta Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi'ndeki bir sitede yaşandı. Sitede yaşayan Dila Klavuz, evde beslediği 3 yavru kediyi, iddiaya göre bahçe alıştırmak için geçici olarak depoya götürdü.

Yavru kediler aniden ortadan kayboldu

Bir süre yavru kedilere orada bakan Klavuz, 13 Mayıs'ta su ve yemek vermek için depoya indi. Yavru kedilerin yerlerinde olmadığını gören Klavuz, apartmanda yaşayanların bilgisine başvurdu. Yavru kedileri bir türlü bulamayan Dila Klavuz, güvenlik kamerasını inceledi.

Elinde çuvalla ayrıldı

Görüntülerde apartman görevlisinin yavru kedilerin kaybolduğu saatte elinde beyaz bir çuvalla siteden ayrıldığını fark etti. Yavru kedilerin annesinin de apartman görevlisinin peşini bırakmadan takip ettiğini gören Dila Klavuz, içerisinde yavru kedilerinin olduğunu düşünerek görevli ile görüştü. İddiaya göre görevli, çuvalın içerisinde yavru kediler değil, kuru ekmek olduğunu söyledi.

Apartman görevlisinin konuşmasından ikna olmayan Klavuz, Karaköprü İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayetçi oldu. Savcılığa suç duyurusunda da bulunan Klavuz, yavru kedilerinin sağ salim geri getirilerek apartman görevlisinin de cezalandırılmasını istedi.

"Her türlü hukuki süreci başlattık"

Klavuz'un avukatı Avukat Gurbet Bilbay, çuvaldakilerin kedi yavrusu olduğunu iddia ederek, "Beslediğiniz sokak kedileri başkaları tarafından uzaklaştırılıyorsa burada hem idari para cezası hem suç duyurusunda bulunup, hayvana kötü muamele suçu oluşur, hem de özel hukuk hükümleri meydana gelebilir. Burada delillerin toplanması çok önemli. Ayrıca bir belediyeye de başvuru yapabilirsiniz. Olay Şanlıurfa'da oldu. Müvekkilim evde beslediği kedileri bir süreliğine bahçeye indirdi ve görevli tarafından çuvala doldurulup atıldı. Müvekkilim ona çuvalın içindekiler nedir diye sorduğunda ekmek atıyorum dedi. Tabiki biz buna inanmadık. Bununla alakalı her türlü hukuki sürece başvurduk" diye konuştu. - ŞANLIURFA