Şanlıurfa'da 30 Ton Bozuk Gıda Ürünü Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 30 Ton Bozuk Gıda Ürünü Ele Geçirildi

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa'da bir depoya düzenledikleri baskında bozuk gıda ürünleri tespit etti. Toplamda 30 ton çürümüş turşu, son tüketim tarihi geçmiş 4 bin paket meyve suyu ve 2 bin 500 paket kullanımı riskli temizlik ürünü imha edildi.

18.02.2025 17:09  Güncelleme: 17:12
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Şanlıurfa'da tonlarca bozuk gıda ürünü ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda imalatçılar sitesindeki bir depoda tonlarca bozuk turşu, son tüketim tarihi geçmiş meyve suları ve bozuk temizlik malzemesi ele geçirdi.

Eyyübiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, İl Gıda Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ekipleriyle halk ve çevre sağlığının korunmasına yönelik denetimlerini sürdürüyor. Ekipler, belirlenen bir gıda deposuna baskın düzenledi. Baskında, farklı markalara ait çürümüş ve son tüketim tarihi geçmiş 30 ton biber, kornişon ve karışık turşu çeşidi, son tüketim tarihi geçmiş 4 bin paket meyve suyu ve kullanımı sağlık açısından riskli bulunan 2 bin 500 paket çeşitli temizlik ürünü tespit edildi. Tutanakla kayıt altına alınarak kamyonlara yüklenen bozuk ürünler, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken, ilgililer hakkında yasal işlem uygulandı.

Şanlıurfa merkezi, ilçeleri ve bazı bölge illere dağıtım ve pazarlama yapan gıda firmalarını yer aldığı Eyyübiye'de rutin denetimler yapmaya devam edeceklerini belirten yetkililer, halk sağlığını riske atan hiçbir girişime müsamaha edilmeyeceğini bildirdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 30 Ton Bozuk Gıda Ürünü Ele Geçirildi - Son Dakika

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