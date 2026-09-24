Şanlıurfa\'da 5.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildi

Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğündeki deprem çevre illerde de hissedildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
AFAD'a göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.39 kilometre olarak açıklandı ve sarsıntı çevre illerde de hissedildi.
Şanlıurfa'da 5.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 10.40'ta merkez üssü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olan 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 7.39 kilometre olarak açıklandı.
Deprem, çevre illerde de hissedildi.
Kaynak: İHA
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