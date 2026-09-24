Şanlıurfa\'da 5,4 büyüklüğündeki deprem Hilvan\'da bir evi kullanılamaz hale getirdi

Şanlıurfa'da 5,4 büyüklüğündeki deprem Hilvan'da bir evi kullanılamaz hale getirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da saat 10.40 sıralarında Kandilli verilerine göre 5,4 büyüklüğünde kaydedilen deprem Hilvan'da da hissedildi. Hilvan Gölcük Mahallesi'nde bir ev deprem sonrası kullanılamaz hale gelirken duvar ve yapı bölümlerinde dökülme ile yıkılmalar oluştu.
Şanlıurfa'da bugün saat 10.40 sıralarında meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5,4 büyüklüğünde kaydedilen deprem, Hilvan'da da etkili şekilde hissedildi.
Deprem sonrası Hilvan'ın Gölcük Mahallesi'nde bir evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Evde duvar ve yapı bölümlerinde dökülmeler ile yıkılmalar meydana geldiği görüldü.
Hasar gören ev, vatandaşlar tarafından görüntülendi.
Kaynak: İHA
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