Şanlıurfa\'da 5,4 büyüklüğündeki deprem Hilvan\'da bir evi kullanılamaz hale getirdi

Şanlıurfa'da bugün saat 10.40 sıralarında meydana gelen ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre 5,4 büyüklüğünde kaydedilen deprem, Hilvan'da da etkili şekilde hissedildi.

Deprem sonrası Hilvan'ın Gölcük Mahallesi'nde bir evin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Evde duvar ve yapı bölümlerinde dökülmeler ile yıkılmalar meydana geldiği görüldü.

Hasar gören ev, vatandaşlar tarafından görüntülendi.