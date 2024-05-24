Şanlıurfa'da 5 kamyon bozuk gıda ürünü ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da 5 kamyon bozuk gıda ürünü ele geçirildi

Şanlıurfa'da yapılan denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajında sahtecilik yapılmış tonlarca gıda ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen 5 kamyon ürün imha edildi.

24.05.2024 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da 5 kamyon bozuk gıda ürünü ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen denetimlerde, son tüketim tarihi geçmiş ve ambalajında sahtecilik yapılmış tonlarca gıda ürünü ele geçirildi. Ele geçirilen 5 kamyon ürün imha edildi.

Şanlıurfa il genelinde satış yapan gıda toptancıları ve işletmelerin büyük çoğunluğunun yer aldığı merkez Eyyübiye ilçesinde, büyükşehir ve ilçe belediyesinin, tarım ve orman ilçe müdürlüğü gıda denetim ekipleriyle denetimleri devam ediyor. Tüketici sağlığını korumak amacıyla aralıksız devam eden denetimlerde onlarca satış noktasını mercek altına alan ekipler, ihbar üzerine gerçekleştirdikleri denetimlerde, özellikle toptan satış yapılan iş yerlerindeki gıda ürünlerini tek tek kontrol etti. Bazı satış yerlerinde yapılan kontrollerde, tavsiye edilen son tüketim tarihi geçmiş büyük miktarda gıda maddesi ele geçirildi. Yapılan denetimlerde, üzerindeki marka ve son tüketim tarihi bilgileri farklı etiketlerle kapatılmış, üretim ve son tüketim tarihi silinerek yeniden etiketlenmiş zeytin, bulgur, meşrubat, kahvaltılık çikolata, gofret, bisküvi, şekerleme, kuruyemiş gibi tonlarca gıda ürününe, imha edilmek üzere el konuldu.

Halk sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozuk ürünleri piyasaya süren işletme sahipleri hakkında yasal işlem yapılırken, tutanakla el konulan yaklaşık beş kamyon ürün ise imha edilmek üzere şehir çöplüğüne gönderildi.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 5 kamyon bozuk gıda ürünü ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:54 Hatay’da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı Hatay'da feci kaza: 5 ölü, 2 ağır yaralı
21:49 Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında gözaltına alınan bir komiser daha tutuklandı
20:19 Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık Enerji Bakanı Bayraktar: Doğal gaz üretiminde günlük 5 milyon metreküpe ulaştık
19:37 Erzincan’da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Kurum detayı Erzincan'da 9 işçinin toprak altında kaldığı bilirkişi raporunda Kurum detayı
18:37 Hamas’tan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze’de durmalı Hamas'tan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Saldırılar tüm Gazze'de durmalı
20:45 Genç yıldızlar listede İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu Genç yıldızlar listede! İşte A Milli Takımımızın Euro 2024 kadrosu
19:20 Dışişleri Bakanlığı’ndan Uluslararası Adalet Divanı’nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz Dışişleri Bakanlığı'ndan Uluslararası Adalet Divanı'nın İsrail kararına ilk tepki: Memnuniyetle karşılıyoruz
19:11 Çorum FK’yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor’un rakibi oldu Çorum FK'yı eleyen Bodrum FK, 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'un rakibi oldu
19:03 İstanbul’dan Ordu’ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı İstanbul'dan Ordu'ya giden cemaat tebliğciler tepkiyle karşılaştı
18:34 Kola tutkunlarını yıkan haber Litresi 35 liradan satılacak Kola tutkunlarını yıkan haber! Litresi 35 liradan satılacak
18:08 Daha maç başlamadan ortalık karıştı Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi Daha maç başlamadan ortalık karıştı! Fenerbahçeli ve Panathinaikoslu taraftarlar birbirine girdi
17:50 Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye Adnan Oktar davasında 4 sanığa tahliye
17:31 Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat Bataklık operasyonunda 73 sanığa beraat
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 23:32:29. #1.11#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 5 kamyon bozuk gıda ürünü ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement