Şanlıurfa'da 57 silahın ele geçirildiği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şanlıurfa'da 57 silahın ele geçirildiği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa\'da 57 silahın ele geçirildiği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'da 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Aramalarda 57 silah, 318 kartuş, 874 fişek ve kaçak ürünler ele geçirilirken 16 şüpheli gözaltına alındı, 46 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Şanlıurfa'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 57 silah, 318 kartuş, 874 fişek ile çeşitli kaçak ürünler ele geçirildi, 16 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun ile 2521 sayılı Kanun kapsamında çalışma gerçekleştirildi. Ekiplerce il genelinde belirlenen 70 ikamet, 30 araç ve 8 iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda, 2 AK-47 ve 1 M4 tipi uzun namlulu silah, 25 ruhsatsız tabanca, 11 ruhsatsız av tüfeği, 8 ruhsatsız pompalı tüfek ve 10 kurusıkı tabanca olmak üzere toplam 57 silah ele geçirildi. Aramalarda ayrıca 318 kartuş, çeşitli çaplarda 874 fişek, 9 şarjör, 1 sustalı bıçak, 1 muşta, 25 narkotik hap ve 310 paket kaçak sigara bulundu. Operasyon kapsamında 16 şüpheli gözaltına alındı, toplam 46 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
OperasyonŞanlıurfa3. SayfaGüvenlikGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray’ın yıldızını arşa çıkardı Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Jorge Jesus, Galatasaray'ın yıldızını arşa çıkardı
Sakarya’da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu Sakarya'da 23 gündür hastanede tedavi gören 6 çocuk annesi Betül Arık hayatını kaybetti, eşi tutuklu
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan fon soruşturması mesajı: Her kim milletin hakkına, hukukuna, malına el uzatırsa karşısında bizi bulur
Bu ismi tanımayan yok Özel helikopterle Marmaris’e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı Bu ismi tanımayan yok! Özel helikopterle Marmaris'e gitti, 3 günde 3 milyon TL harcadı
Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi Çiçek buketinin 2 bin lira olduğunu öğrenen adam, eşine çiçek yerine bakın ne verdi
İstanbul’da kar sürprizi Uzman isim İstanbul’un kış tablosunu verdi İstanbul'da kar sürprizi! Uzman isim İstanbul'un kış tablosunu verdi
00:46
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız
Bakan Çiftçi’den fon soruşturması mesajı: Kirli elleri mutlaka kırarız
00:20
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 36 kişi tutuklandı
Muhsin Yazıcıoğlu’nun ölümüne ilişkin soruşturmada 36 kişi tutuklandı
23:36
Bursa’da tarihi fiyasko A Milli Takımımız, İtalya’ya 4 golle kaybetti
Bursa'da tarihi fiyasko! A Milli Takımımız, İtalya'ya 4 golle kaybetti
23:12
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ’’istifa’’ tezahüratlarına dayanamadı
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ''istifa'' tezahüratlarına dayanamadı
21:52
SPK düğmeye bastı Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
SPK düğmeye bastı! Tera Holding işlemlerinde 37 kişi için suç duyurusu
21:46
Kaya’nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Kaya'nın istifasında yeni kulis: Son talebini Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2026 01:23:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 57 silahın ele geçirildiği operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı. - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei