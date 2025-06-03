Şanlıurfa'da 7 Göçmen Kaçakçısı Tutuklandı

Şanlıurfa'da göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, kentte Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve MİT Başkanlığı'nca yapılan ortak çalışmada 8 kişinin göçmen kaçakçılığı organizasyonu yaptığı belirlendi. Şahısların adresine düzenlenen eşzamanlı operasyonda 8 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada sahte kamu görevlisi kimlikleri ve suç materyalleri ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA