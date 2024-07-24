Şanlıurfa'da 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirildi

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Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesinde yapılan denetimde, bir işyerinin depolarında 8 ton bozuk peynir ve yumurta bulundu. Zabıta ekipleri, bozuk ürünlere el koyarken işletmeye para cezası kesti.

24.07.2024 16:30  Güncelleme: 16:41
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Şanlıurfa'da 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirildi

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Gıda İmalatçılar Sitesinde denetim yapan zabıta ekipleri, bir işyerinin depolarında, 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirdi. Bozuk ürünlere el koyan zabıta ekipleri, işletmeye de para cezası kesti.

Halk ve çevre sağlığını korumaya yönelik denetimlerine devam eden Eyyübiye Belediyesi zabıta ekipleri, bir depoda yaptıkları incelemede, piyasaya sürülmeye hazır bekletilen yaklaşık 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirdi. Ekipler, son tüketim tarihi geçmiş ve bozulmuş peynir ve yumurtalara el koydu. Tutanakla kayıt altına alınan 8 ton bozuk ürün, şehir çöplüğüne götürülerek imha edilirken, işletmeye para cezası kesildi, sorumlular hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Şanlıurfa\'da 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirildi
Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Zabıta, 3.Sayfa, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 8 ton bozuk peynir ve yumurta ele geçirildi - Son Dakika
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