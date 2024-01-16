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Şanlıurfa'da 85 Kilo 750 Gram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da 85 Kilo 750 Gram Skunk Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, gece saatlerinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir aracı takibe alarak operasyon düzenledi. Operasyonda Karaköprü ilçesi sınırlarında durdurulan araçta çuvallar içerisine gizlenmiş 85 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirildi ve araçtaki bir kişi gözaltına alındı. Vali Hasan Şıldak, operasyon sonrası polisi tebrik ederek uyuşturucu ile mücadelenin süreceğini belirtti.

Şanlıurfa\'da 85 Kilo 750 Gram Skunk Ele Geçirildi
16.01.2024 - 12:08,
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Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 85 kilo 750 gram skunk ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmalarını yürütüyor. Ekipler, gece saatlerinde uyuşturucu taşıdığı belirlenen bir aracı takibe alarak operasyon düzenledi. Narkotik köpeklerinin de hazır bulunduğu operasyonda Karaköprü ilçesi sınırlarında durdurulan araçta çuvallar içerisine gizlenmiş 85 kilo 750 gram skunk maddesi ele geçirilirken, araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

Operasyon sonrası detayları paylaşan Vali Hasan Şıldak, "Azimle çalışan polisimizi tebrik ederim. Uyuşturucu ile mücadelemiz sürecektir" ifadelerini kullandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da 85 Kilo 750 Gram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfa'da 85 Kilo 750 Gram Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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