Şanlıurfa'da amca ve yeğen yapay gölette böyle boğuldu - Son Dakika
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Şanlıurfa'da amca ve yeğen yapay gölette böyle boğuldu

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapay gölette düşen 15 yaşındaki Polat Baran ve çocuğu kurtarmaya çalışan amcası boğularak hayatını kaybetti. Boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

24.04.2024 17:26
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Şanlıurfa'da amca ve yeğen yapay gölette böyle boğuldu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde yapay gölette düşen 15 yaşındaki Polat Baran ve çocuğu kurtarmaya çalışan amcası boğularak hayatını kaybetti. Boğulma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Büyük Topça Mahallesi civarındaki Sulutepe Göletinde meydana geldi. Yapay gölet suyu ile tarla sulaması yapan 15 yaşındaki Polat Baran, su borusunu gölette koymaya çalıştığı sırada dengesini kaybederek gölette düştü. Yeğeninin düştüğünü gören 24 yaşındaki amca İdris Baran da gölette girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan amca ve yeğen gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler, amca ve yeğenini sudan çıkararak özel araçlarıyla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Amca ve yeğen buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerindeki incelemenin ardından Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Yaşanan boğulma anı ise tarlada güvenlik amacıyla güvenlik kamerasına yansıdı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da amca ve yeğen yapay gölette böyle boğuldu - Son Dakika

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