Şanlıurfa'da Anız Yakma Cezaları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Şanlıurfa'da Anız Yakma Cezaları Başlıyor

Şanlıurfa\'da Anız Yakma Cezaları Başlıyor
27.05.2025 20:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valiliği, anız yakanlara para ve hapis cezası uygulanacağını duyurdu.

Şanlıurfa'da anız yakanlara para ve hapis cezası geliyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa Valiliği tarafından yayımlanan genel emir ile anız yakanlara idari para cezası ve adli işlem uygulanacak. Vali Hasan Şıldak, "Tarım teşkilatımız, emniyet ve jandarma birimlerimiz alanda sürekli denetim gerçekleştirecekler. Biçerdöverlerle ilgili hasat kurallarına uyulmaması ve anız yakılmasının tespiti halinde ki bu muhakkak surette tespit edilecek, idari para cezası ve adli işlemler söz konusu olacak" dedi.

Şanlıurfa Valiliği hububat hasadının başlamasıyla çiftçi ve üreticilerin bazı kurallara uyulması konusunda genel emir yayımladı. Yayımlanan emir ve uyarılarda hasat öncesi ve sonrası uyulması gereken kurallar hatırlatılarak, kararlara uyulmaması durumunda, idari para cezası ile adli işlemlerin uygulanacağı aktarıldı.

Şanlıurfa'da 2024 yılında 383 kişiye işlem yapılırken, 2025 yılında ise 7 kişiye işlem yapıldığı bildirildi.

Vali Hasan Şıldak, açıklamasında, "Şanlıurfa demek geniş ovalarda ürün demek, üretim demek, şimdi arpa buğday başta olmak üzere hububat ürünlerinin artık yavaş yavaş hasat süreci başladı, biçilmeye başlandı. Öncelikle arpa hasat edilecek daha sonra buğdaya geçeceğiz. Tabii bu konuda bazı tedbirler aldık. Valilik olarak bir genel emir yayınlamak suretiyle çiftçilerimizin uyması gereken kuralları hatırlattık. Hasat esnasında ve öncesinde özellikle biçerdöverlerin taşıması gereken bazı şartlar var, işte G Sınıfı sürücü belgesi ya da biçerdöver kullanma sertifikası olması, yine işte ürün kayıplarının yüzde 1,5'tan fazla olmaması, yangın tüpü bulundurulması ve diğer saman için yine kıyıcı makinelerin bulundurulması ve biçerdöverlerin özellikle karayollarındaki seyir halindeyken uymaları gereken kurallar konusunda uyarılarda bulunduk. Kamuoyuna, üreticilerimize ve biçerdöver faaliyeti yürütecek olan işletmelere bunları duyurduk. Bu hususlar önemli, gerçekten tarımın mekanizasyonu, makineleşmesi üst seviyede, Urfa'da modern tarım yapılıyor. Ancak kurallara uyulması halinde ürün kayıplarını da önleyeceğiz ve kimsenin mağduriyeti söz konusu olmayacak. Hasattan sonra ise bir başka süreç başlıyor. Bildiğiniz gibi ormanlık alanımız yok ancak orman yangınları kadar tehlikeli durumlarla karşılaşabiliyoruz. Maalesef hala üreticilerimizden bazıları, bazı yerlerde özellikle anız yakıyorlar. Anız yakılması hem tarımsal süreçler açısından onaylanmıyor hem de yangın riskini hatta bazen biçilmemiş tarlalara da sirayet etmek suretiyle yangının büyümesini ve ekinlerin de, ürünün de kaybedilmesine sebep oluyor. Bunun yanı sıra ormanlık alanlara ve yerleşim alanlarına sıçrayabiliyor. Geçtiğimiz yıl Viranşehir bölgemizde yerleşim yerlerini tehdit eden yangınlarla karşılaşmıştık. Hem orman idaremiz hem de itfaiye teşkilatımız, bu yangınlarla baş etmeye çalışıyor. Bir hayli yüksek sayıda tarla yangını, arazi yangını görüyoruz ve temel sebep anız yakılmasından kaynaklı. Aldığımız valilik kararı aynı zamanda cezayı yaptırımları da öngörüyor. Hem tarım teşkilatımız hem emniyet ve jandarma birimlerimiz alanda sürekli denetim gerçekleştirecekler. Biçerdöverlerle ilgili hasat kurallarına uyulmaması ve anız yakılmasının tespiti halinde ki bu muhakkak surette tespit edilecek, idari para cezası ve adli işlemler söz konusu olacak. Şöyle ki anız yakılması ile ilgili eğer yakılan tarladaki sebep olan kişi bilinemezse, tespit edilemezse dahi çiftçi kayıt sisteminde kimin adına kayıtlıysa o tarla, o parsel ona işlem yürütülecek ve idari para cezası yaptırımı uygulanmış olacak. Buradan sizin vasıtanızla bir kez daha bütün çiftçilerimize, üreticilerimize bu kurallara uymaları konusunda uyarıda bulunmak istiyorum ve kendilerine bol bereketli, hayırlı bir hasat sezonu temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Şanlıurfa Valiliği, Hasan Şıldak, Şanlıurfa, Şanlıurfa, Politika, 3-sayfa, Güncel, Çevre, Hukuk, Tarım, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şanlıurfa'da Anız Yakma Cezaları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nijerya’da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü Nijerya'da çobanlar ile çiftçiler çatıştı: 30 ölü
Özel hastanede skandal Yaşlı kadının cenazesi kayboldu Özel hastanede skandal! Yaşlı kadının cenazesi kayboldu
17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu 17 yaşında kayıp gencin ormanda cansız bedeni bulundu
Fenerbahçe Beko’nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul’da bazı yollar kapanacak Fenerbahçe Beko'nun şampiyonluk kutlaması nedeniyle İstanbul'da bazı yollar kapanacak
Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu Fatih Terim sezona 3 puanla nokta koydu
Elazığspor-Vanspor maçında kaos Bayrağı direkten indirip yakmak istediler Elazığspor-Vanspor maçında kaos! Bayrağı direkten indirip yakmak istediler
İtalya’da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun İtalya'da kısmi yerel seçimlerde zafer merkez solun
İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı İBB Başkanvekili Nuri Aslan, adliyede tehditler savurdu: Yakarım bak ortalığı
Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu Emekli polis memuru otobüs durağında kendini başından vurdu
Kartal’da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Kartal'da iki otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Nijerya’da otobüs kamyona çarptı 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Nijerya'da otobüs kamyona çarptı! 19 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

17:09
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
Ağıla giren kurtlar, 49 küçükbaşı öldürdü
15:00
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
Günlük kiralık daireye gizli kamera yerleştiren sapığın ifadesi inanılmaz
09:02
Anayasa Mahkemesi’nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
Anayasa Mahkemesi'nin kararı sonrası memur maaşları yeniden hesaplandı
08:59
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Beynine pıhtı atan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
08:50
Orka Holding’i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
Orka Holding'i kahreden haber: İrfan Orakçıoğlu hayatını kaybetti
08:39
25 kilo veren Bergüzar Korel’den bikinili poz
25 kilo veren Bergüzar Korel'den bikinili poz
08:33
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
Osimhen transferini gece yarısı duyurdular
08:20
Papara’ya yasa dışı bahis operasyonu 8 şirkete kayyum atandı
Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 8 şirkete kayyum atandı
08:11
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
Bahçeli aylar sonra ilk kez konuşma yapacak
08:05
İnfaz düzenlemesinin detayları 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
İnfaz düzenlemesinin detayları! 50 bin kişi tahliye edilecek, işte af gelecek suçlar
04:38
İstanbul’da eğlence mekanına el bombalı saldırı
İstanbul'da eğlence mekanına el bombalı saldırı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.05.2025 20:35:44. #7.13#
SON DAKİKA: Şanlıurfa'da Anız Yakma Cezaları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.