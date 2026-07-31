Şanlıurfa'da Araç Ağaca Çarptı
Şanlıurfa'da kontrolü kaybeden hafif ticari araç ağaçla çarpıp devrildi. Sürücü yaralı.
Şanlıurfa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın ağaca çarparak durduğu kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Edinilen bilgiye göre kaza, 28 Temmuz Birecik ilçesine bağlı Ferit Aydın Mirkelam Caddesi'nde meydana geldi. Arda K. (20) yönetimindeki 34 CDY 489 plakalı otomobil, İlçe Emniyet Müdürlüğü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada hafif yaralanan sürücüye olay yerinde ilk müdahale yapılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza anı kameraya yansıdı
Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol ortasındaki refüje çarparak durduğu kaza anı bir iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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