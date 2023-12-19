Şanlıurfa'da aranan 7 şüpheli yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da gerçekleştirilen güvenli şehir uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce, kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla gerçekleştirilen "Güvenli Şehir Uygulaması" devam ediyor. Uygulama çerçevesinde, farklı suçlardan aranan 7 şüpheli yakalandı, denetimlerde çok sayıda araç ve sürücüye ceza kesildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, güvenli şehir uygulamalarının devam edeceği bildirildi.