Şanlıurfa'da aranan firari, 48 yıl 10 ay 15 gün hapisle cezaevine gönderildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şanlıurfa'da tasarlayarak öldürme suçundan aranan ve hakkında 48 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, Haliliye'de yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Şanlıurfa'da tasarlayarak öldürme suçundan aranan ve hakkında 48 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.
Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü, Haliliye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, tasarlayarak öldürme suçundan aranan şahsın yeri tespit edildi. Hakkında 48 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari şahıs, düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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